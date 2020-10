Flick contento dei nuovi: "Douglas Costa non è al 100% ma è sempre un pericolo"

vedi letture

È soddisfatto Hansi Flick per la vittoria del suo Bayern nella sfida giocata ieri in Coppa di Germania contro il Duren. Il tecnico si è soffermato in particolare sullo stato di forma dei nuovi, in particolare Leroy Sané e Douglas Costa: "Sono già soddisfatto, si sono viste buone cose. Douglas Costa non è ancora al cento per cento, ma quando ha la palla crea pericoli. Sanè? Non vogliamo prendere alla leggera la sua situazione. Ci prenderemo tutto il tempo: al momento sembra che stia bene, ma dobbiamo monitorare giorno per giorno, allenamento dopo allenamento".