Florentino Perez non abbandona il sogno: Pochettino sulla panchina del Real Madrid

vedi letture

Il Real Madrid continua a non perdere di vista il nome di Mauricio Pochettino per la prossima stagione. Zinedine Zidane sarà in carica fino al 2022, almeno così recita il suo contratto. Però il posto del francese inizia a non essere così solido e il ko in Champions ha aumentato la tensione. Florentino Perez, assicura The Indipendent, valuta quello di Pochettino sempre come grande sogno per la sua panchina.