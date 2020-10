Focolaio in Francia: 12 positivi nel Montpellier, otto sono calciatori. A rischio la sfida col Monaco

Il Montpellier ha annunciato in un comunicato pubblicato in mattinata che i test PCR effettuati ieri hanno riscontrato 12 casi di positività al Covid-19. Sono otto i giocatori coinvolti, quattro invece i membri dello staff. Oggi sono stati effettuati nuovi esami; il club, che domenica dovrebbe giocare in trasferta contro il Monaco per la sfida della settima giornata di Ligue 1 (partita ora a rischio), ha precisato che le 12 persone positive sono state isolate, secondo le indicazioni del protocollo sanitario.