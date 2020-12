Focolaio Manchester City: rinviata la gara di stasera con l'Everton, chiuso il centro sportivo

Focolaio in casa Manchester City, rinviata la partita di oggi contro l'Everton. Gli ultimi test effettuati in queste ore - riporta The Independent - hanno visto un ulteriore aumento dei positivi al Covid tra le fila dei Citizens dopo i primi quattro casi (Walker e Gabriel Jesus, insieme a due membri dello staff) dei giorni scorsi. Oltre allo slittamento della gara coi Toffees, è stato chiuso il centro sportivo del club per un periodo indeterminato ed è quindi ancora incerta la data del prossimo allenamento della truppa di Guardiola.