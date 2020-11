Focolaio Nizza, la sfida con il Marsiglia sarà rinviata. Seconda partita da recuperare per l'OM

vedi letture

Il Nizza non si recherà a Marsiglia per la trasferta prevista per sabato 21 novembre. Il match sarà rinviato a data da destinarsi a causa dei tanti casi di positività al COVID-19 nella squadra di Patrick Vieira. Per il Marsiglia si tratta del secondo incontro da recuperare: la formazione allenata da Villas-Boas ha saltato anche la partita contro il Lens della nona giornata per lo stesso motivo. La decisione, riporta Telefoot, è stata presa dalla Lega calcio francese