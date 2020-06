Foden viola le regole di distanziamento sociale: pizzicato a giocare in spiaggia con estranei

Phil Foden è l'ultimo giocatore in Inghilterra a violare le regole di distanziamento sociale imposte dal governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Il centrocampista del Manchester City è stato pizzicato, con tanto di foto e video, mentre giocava sulla spiaggia di Formby insieme ad altre persone. Le linee guida del Regno Unito non consentono di svolgere attività fisica di gruppo con persone esterne alla propria famiglia o, ovviamente, alla squadra per la quale si è tesserati. Il Manchester City ha subito preso le distanze da questo comportamento e parlerà col giocatore per ricordargli le sue responsabilità.