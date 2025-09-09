Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Fonseca libera Mahamadou Diawara: in prestito all'Anversa, c'è l'opzione di acquisto

Fonseca libera Mahamadou Diawara: in prestito all'Anversa, c'è l'opzione di acquistoTUTTO mercato WEB
Oggi alle 09:26Calcio estero
di Yvonne Alessandro

L’Olympique Lione si libera di un giocatore. Un trasferimento temporaneo, ma Paulo Fonseca lascia andare in prestito oneroso Mahamadou Diawara al Royal Anversa fino al termine della stagione nelle ultima giornata di mercato in Belgio. "Questo prestito - recita l'annuncio ufficiale -, dell’importo di 250.000 euro, include un’opzione di acquisto fissata a 3 milioni di euro, con una partecipazione del 20% su una eventuale plusvalenza".

Dal suo arrivo nel 2023, il nazionale francese U19 ha disputato 16 partite con l’OL prima di concludere la seconda parte della scorsa stagione in prestito al Le Havre, dove ha contribuito alla salvezza del club in Ligue 1."L’Olympique Lione augura una splendida stagione a Mahamadou Diawara, ancora legato al club fino al 30 giugno 2028", precisa la società francese. Per Diawara si tratta della prima esperienza in Belgio, in Jupiler League Pro.

Comunicato ufficiale dell'arrivo
Mahamadou Diawara giocherà in prestito per il RAFC fino alla fine della stagione. Arriva dal club francese di Ligue 1, l’Olympique Lione. Il RAFC ha anche negoziato un'opzione di acquisto. Diawara è un centrocampista centrale, cresciuto calcisticamente nel Paris Saint-Germain. Nella prima metà di quest’anno solare, il Lione lo aveva ceduto in prestito al Le Havre, squadra della massima serie francese. Ora Mahamadou Diawara approda dunque al Bosuil.
Benvenuto e buona fortuna, Mahamadou!".

Articoli correlati
Grandi manovre Anversa: parte Doumbia, arrivano Diawara e Jules Ahoka Grandi manovre Anversa: parte Doumbia, arrivano Diawara e Jules Ahoka
Il Lione presta uno dei suoi giovani: Mahamadou Diawara va al Le Havre Il Lione presta uno dei suoi giovani: Mahamadou Diawara va al Le Havre
Un talento al giorno, Mahamadou Diawara: il Lione lo blinda, ma fino a quando? Un talento al giorno, Mahamadou Diawara: il Lione lo blinda, ma fino a quando?
Altre notizie Calcio estero
Nuova chance per Roberto Bordin in Albania: è il nuovo allenatore del KF Tirana UfficialeNuova chance per Roberto Bordin in Albania: è il nuovo allenatore del KF Tirana
Cassano a Lugano. Addio a Chicago dopo un anno per il trequartista: i dettagli UfficialeCassano a Lugano. Addio a Chicago dopo un anno per il trequartista: i dettagli
Di Maria e quell'immagine colorita su Scaloni che spiega il segreto dell'Argentina... Di Maria e quell'immagine colorita su Scaloni che spiega il segreto dell'Argentina
Postecoglou al Nottingham Forest, accordo lampo nella notte: firmerà fino al 2027... Postecoglou al Nottingham Forest, accordo lampo nella notte: firmerà fino al 2027
Un tecnico promettente della Liga ha rifiutato l'invito del Nottingham Forest in... Un tecnico promettente della Liga ha rifiutato l'invito del Nottingham Forest in Premier
Hancko: "Dovrei giocare 20 anni all'Atletico per guadagnare quanto mi dava l'Al Nassr"... Hancko: "Dovrei giocare 20 anni all'Atletico per guadagnare quanto mi dava l'Al Nassr"
Caso infortuni, lettera della Federcalcio francese ad Al Khelaifi: Deschamps non... Caso infortuni, lettera della Federcalcio francese ad Al Khelaifi: Deschamps non ha colpe
Marsiglia sulle spine: infortunio per Weah con gli USA, ma l'entourage placa gli... Marsiglia sulle spine: infortunio per Weah con gli USA, ma l'entourage placa gli animi
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Una vittoria così non si vedeva da oltre 105 anni: Italia folle e coraggiosa. Tantissimi errori da correggere ma per ora (solo per ora) va bene così. Oltre gli schemi: cosa davvero è cambiato in queste due gare
Le più lette
1 E' successo di tutto: Israele-Italia 4-5! Gattuso: "È la partita più folle da quando alleno"
2 Il capitano di Israele: "Italia in difficoltà, la loro panchina era in delirio e questo dice tutto"
3 "Ci hanno provocati per tutta la partita". Accuse da Israele nei confronti dell'Italia
4 Una vittoria così non si vedeva da oltre 105 anni: Italia folle e coraggiosa. Tantissimi errori da correggere ma per ora (solo per ora) va bene così. Oltre gli schemi: cosa davvero è cambiato in queste due gare
5 Non solo Adli dal Milan, l'Al Shabab è scatenato e sta chiudendo altri due acquisti
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:05A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Stallo alla colombiana per Lucumi. Ma basta una mossa perché rinnovi con il Bologna
Immagine top news n.1 Fiorentina, la prossima settimana contatto decisivo per il rinnovo di Mandragora. I dettagli
Immagine top news n.2 La Fiorentina si gode Kean. L'incredibile controsenso (per gli altri) di non aver pagato la clausola
Immagine top news n.3 "Ci hanno provocati per tutta la partita". Accuse da Israele nei confronti dell'Italia
Immagine top news n.4 Milan, porte girevoli: se Maignan non dovesse rinnovare resta in piedi l'idea Suzuki
Immagine top news n.5 Inter, si pensa già al prossimo mercato: con De Vrij e Acerbi in partenza, idea Koulierakis
Immagine top news n.6 Non solo Adli dal Milan, l'Al Shabab è scatenato e sta chiudendo altri due acquisti
Immagine top news n.7 Cosa c'è dietro il sorprendente licenziamento di Espirito Santo dal Nottingham Forest
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La gara di Debrecen rimetterà in discussione le certezze del CT sulla difesa a quattro? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La probabile di Israele ai raggi X: tutto ciò che c'è da sapere sugli avversari dell'Italia
Immagine news podcast n.2 Comuzzo, gioiello viola: dopo il no all'Al Hilal, a gennaio sarà ancora uomo mercato?
Immagine news podcast n.3 Le tre parole chiave nell'analisi di Gennaro Gattuso dopo il 5-0 all'Estonia
Immagine news podcast n.4 L'estate infinita di Vlahovic: dal possibile addio alla Juventus, alla permanenza, all'ipotesi rinnovo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Rimini sempre più a rischio. Avvocato Scalco: "Sì, potrebbe non concludere la stagione"
Immagine news Serie C n.2 Football Video Support., Bagatti: "Qualcosa va aggiustato, ma è un aiuto al direttore di gara"
Immagine news Serie C n.3 Bagatti: "Le U23 non mi entusiasmano. Si possono far giocare i giovani anche senza"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Dalla Fiorentina... Alla Fiorentina: Napoli, Lucca cerca il primo gol. L'ultimo? Ai viola
Immagine news Serie A n.2 Stallo alla colombiana per Lucumi. Ma basta una mossa perché rinnovi con il Bologna
Immagine news Serie A n.3 Infortunio Gudmundsson, bollettino Fiorentina: "Sollecitazione al legamento perone/astragalico"
Immagine news Serie A n.4 Pisa, il retroscena di Cuadrado: "Io vicino alla Spagna, ma la mia famiglia voleva l'Italia"
Immagine news Serie A n.5 Lecce, Di Francesco: "Sta a me far rendere i colpi di mercato. Camarda? Step by step..."
Immagine news Serie A n.6 Pisa, il ds Vaira non rimpiange Troilo: "Presi Albiol e Bonfanti dopo il suo mancato arrivo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, sirene turche per Capezzi: contatti in corso con due club di seconda divisione
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, apprensione per Coubis: il difensore alle prese con un fastidio muscolare
Immagine news Serie B n.3 L'Entella di patron Gozzi diventa maggiorenne: "18 anni di bellissime emozioni e imprese"
Immagine news Serie B n.4 Entella-Mantova, sfida da ex di mister Volpe: "Gara aperta a ogni risultati. Occhio al sintetico"
Immagine news Serie B n.5 Pescara, si risolve il 'giallo' Gravillon? Il giocatore atteso in città domani per le visite mediche
Immagine news Serie B n.6 Tesser sulla Serie B: "Palermo la favorita. Per l'Empoli sarà un anno di passaggio"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, ecco gli arbitri della 4ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Immagine news Serie C n.2 Orsato: “FVS in Serie C tanta roba, l’obiettivo è sbagliare meno in campo”
Immagine news Serie C n.3 Rimini sempre più a rischio. Avvocato Scalco: "Sì, potrebbe non concludere la stagione"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Marani: “Quando sono arrivato eravamo molto indietro, stiamo migliorando”
Immagine news Serie C n.5 Vis Pesaro, blindato il giovane Mariani: il classe 2008 firma un triennale
Immagine news Serie C n.6 Foggia, nuovo innesto per l'attacco: arriva lo svincolato Ilicic. Ha firmato un annuale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter, ecco l'olandese Van Dijk per rinforzare l'attacco: ha firmato un triennale
Immagine news Calcio femminile n.2 Sondergaard: "Ho scelto il Genoa Women perché ha ambizioni, grande staff e ottima squadra"
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio e Inter sorridono, il Milan no. I primi verdetti della Serie A Women's Cup
Immagine news Calcio femminile n.4 Dopo l'addio alla Juventus c'è il Galatasaray, Aprile ha firmato con il club turco
Immagine news Calcio femminile n.5 Napoli Women, rinforzo tedesco per la porta: ha firmato Hornschuch
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women’s Cup, si chiude la seconda giornata: risultati e classifiche
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Ora le occasioni a parametro zero… Quanti svincolati di lusso