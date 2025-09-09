Fonseca libera Mahamadou Diawara: in prestito all'Anversa, c'è l'opzione di acquisto
L’Olympique Lione si libera di un giocatore. Un trasferimento temporaneo, ma Paulo Fonseca lascia andare in prestito oneroso Mahamadou Diawara al Royal Anversa fino al termine della stagione nelle ultima giornata di mercato in Belgio. "Questo prestito - recita l'annuncio ufficiale -, dell’importo di 250.000 euro, include un’opzione di acquisto fissata a 3 milioni di euro, con una partecipazione del 20% su una eventuale plusvalenza".
Dal suo arrivo nel 2023, il nazionale francese U19 ha disputato 16 partite con l’OL prima di concludere la seconda parte della scorsa stagione in prestito al Le Havre, dove ha contribuito alla salvezza del club in Ligue 1."L’Olympique Lione augura una splendida stagione a Mahamadou Diawara, ancora legato al club fino al 30 giugno 2028", precisa la società francese. Per Diawara si tratta della prima esperienza in Belgio, in Jupiler League Pro.
Comunicato ufficiale dell'arrivo
Mahamadou Diawara giocherà in prestito per il RAFC fino alla fine della stagione. Arriva dal club francese di Ligue 1, l’Olympique Lione. Il RAFC ha anche negoziato un'opzione di acquisto. Diawara è un centrocampista centrale, cresciuto calcisticamente nel Paris Saint-Germain. Nella prima metà di quest’anno solare, il Lione lo aveva ceduto in prestito al Le Havre, squadra della massima serie francese. Ora Mahamadou Diawara approda dunque al Bosuil.
Benvenuto e buona fortuna, Mahamadou!".
