Font favorito alla presidenza del Barcellona. Jordi Cruijff: "Rinnovo di Messi è priorità"

vedi letture

Jordi Cruijff, ex giocatore del Barcellona, ha parlato a Cadena Ser dei temi di attualità in casa blaugrana, in particolare di quali dovranno essere le priorità di Victor Font, favorito per le prossime elezioni presidenziali: "Dovrà subito pensare al rinnovo di Messi e costruire la squadra intorno a lui. Se Messi non vorrà rinnovare, bisognerà rifare tutto perché non esiste un altro come l'argentino. Dovrà prospettargli un piano di 3-4 anni, in cui il Barcellona dovrà restare al top".

Koeman non è a rischio: "Se farà bene, non verrà licenziato. Font si preoccuperà di altre posizioni".

Il ruolo di Piqué: "Lui parla sempre chiaramente. Con il rinnovo, ha capito la situazione del club e lo ha aiutato a prendere ossigeno".

Futuro da direttore sportivo: "È un ruolo che mi piace. Mi è smepre piaciuta la direzione sportiva, mi sono preparato. Sono anni che lavoro a un'idea, insieme a Xavi. Non so cosa succederà, vedremo".