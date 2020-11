Font ha già in testa il nuovo Barça: "Xavi è la persona giusta e convincerà Messi a restare"

In un'intervista rilasciata a Cadena Cope, il candidato alla presidenza del Barcellona, Victor Font, ha parlato dei suoi piani per il futuro sportivo del club. E Koeman non sembra farne parte: "Xavi è la persona migliore possibile per guidare il nostro progetto sportivo. Voglio che Messi ci ascolti e capisca quali sono le nostre intenzioni. Vogliamo che conosca il nostro progetto. Per noi è essenziale che non se ne vada e sono sicuro che Xavi possa convincere Leo. Messi è insostituibile per noi".

Poi un commento sulla situazione di Griezmann: "È sorprendente, con il talento che ha. È un acquisto che non avremmo dovuto fare a causa della posizione che occupa. L'adattamento è molto complicato perché interpreta lo stesso ruolo di Messi". Anche il francese sarà silurato qualora Font diventasse il numero uno del club blaugrana?