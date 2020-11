Football Association, le dimissioni di Clarke causate da alcune frasi ritenute offensive

Greg Clarke non è più il presidente della Federcalcio inglese. Il 63enne si è dimesso ieri dopo aver usato un termine considerato di stampo razzista ("coloured") durante un'audizione con i parlamentari britannici al Comitato Digitale, Cultura, Media e Sport. Clarke ha utilizzato l'espressione "calciatori di colore", considerata altamente offensiva nel Regno Unito. "Le mie parole inaccettabili di fronte al Parlamento hanno causato un problema per il nostro gioco e per coloro che lo guardano, praticano, arbitrano e amministrano. Sono profondamente addolorato per aver offeso le diverse comunità nel calcio". Oltre a quell'espressione, Clarke avrebbe anche detto che "i giocatori gay fanno una scelta di vita" e che ci sono "molti più asiatici che afro-caraibici nella FA perché hanno interessi di carriera diversi".