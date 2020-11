Football City Group ci prova ancora per Messi: prima a Manchester e poi negli USA

Secondo quanto riportato da Eurosport, il Manchester City tornerà alla carica per Lionel Messi. Il contratto del fuoriclasse scade il 30 giugno 2021 ma molto dipenderà dalle elezioni per la presidenza del Barcellona che si terranno a gennaio. Il club inglese avrebbe proposto alla Pulga un accordo nel quale avrebbe giocato una prima parte di carriera in Premier League e poi una chiusura in MLS. Ricordiamo che la holding City Football Group controlla oltre al più noto club inglese i New York City, il Melbourne City, il Montevideo City, il Lommel e ha quote di maggioranza nel Mumbai City. Inoltre è azionista di minoranza del Yokohama F Marinos e Girona. Secondo le informazioni riportate a Messi non dispiacerebbe l'idea di poter provare un'esperienza di vita e di calcio a New York.