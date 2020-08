FOTO - Bayern Monaco, in partenza da Lisbona: la coppa è pronta all'imbarco

Il Bayern è pronto al rientro in Germania con la Champions League. La squadra di Flick, ieri sera, ha completato il Triplete superando 1-0 il Paris Saint-Germain. Oggi la squadra ha fatto i bagagli per ritornare a Monaco di Baviera con la coppa. Il club biancorosso ha postato una foto su Twitter in cui è ritratto il trofeo pronto a passare il controllo di Polizia in aeroporto.