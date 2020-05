FOTO - Esultanze, mascherine e tifosi di "cartone": le immagini della 27esima di Bundesliga

vedi letture

La seconda giornata di Bundesliga post-coronavirus, la 27esima di campionato, prosegue tra gol e spettacolo. L'immagine più significativa rimane quella del Borussia-Park, stadio del Borussia Moenchengladbach: la società ha deciso di piazzare 20mila sagome di cartone per poter dare un effetto differente allo stadio. Nella galleria troviamo anche le varie esultanze di gomito e come vivono le partite i giocatori e lo staff in quello che, molto probabilmente, diventerà il nuovo modo di intendere il calcio, almeno per i prossimi mesi.

I risultati della 27esima giornata - Gare delle 15.30

La diretta GOL testuale della 27esima giornata

Bayern Monaco-Eintracht Francoforte, segui il LIVE con TMW!