FOTO - Il Leeds torna in Premier League e i tifosi festeggiano con la squadra a Elland Road

Grande festa fuori da Elland Road per la promozione del Leeds. Dopo il ko del WBA sul campo dell'Huddersfield (2-1), numerosi tifosi si sono infatti ritrovati allo stadio per celebrare il ritorno in Premier League: una chiamata a cui i calciatori dei Peacocks hanno prontamente risposto, affacciandosi alla finestra per esultare - a distanza - tutti insieme.

Queste le più belle immagini della festa scattate da ESPN: