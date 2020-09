FOTO - Primo allenamento per Pjanic col Barcellona: l'ex Juve e Roma è guarito dal Coronavirus

Miralem Pjanic e Jean-Clair Todibo hanno ricevuto il via libera dallo staff medico del Barcellona e questa mattina si sono allenati alla Ciudad Deportiva blaugrana. Il centrocampista ex Juventus, guarito dal Coronavirus come il difensore ex Schalke 04, ha svolto così il suo primo allenamento con la sua nuova squadra.

Queste le immagini postate dal Barça su Twitter:

❗ [ÚLTIMA HORA] @Miralem_Pjanic y @jctodibo han recibido el alta médica de Covidien-19 y ya se han ejercitado en la Ciudad Deportiva 😀👏 pic.twitter.com/rwT10oNyWC — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 12, 2020