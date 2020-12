Francia, Deschamps: "Oggi la lista dei giocatori per l'Europeo sarebbe fatta al 100%"

Il ct della Francia Didier Deschamps ha parlato a RTL confessando di avere già in testa l'elenco completo dei giocatori che faranno parte della rosa transalpina all'Europeo della prossima estate: "Oggi la lista è fatta al 100%. Detto questo so bene che da qui a marzo possono succedere tante cose. Mi auguro solo che non ci siano problemi fisici particolari per i giocatori. Diciamo che ho uno zoccolo duro, anche se molto dipenderà dall'impiego dei vari giocatori con i club. Mbappé che ha interrotto un digiuno in Champions di 600 minuti? Il problema di Kylian è che ha spostato l'asticella troppo in alto. Ma non sono assolutamente preoccupato, è un giocatore di punta a livello mondiale".