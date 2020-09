Francia, Deschamps: "Siamo in difficoltà? L'importante è non esserlo nel giugno 2021"

Didier Deschamps, ct della Francia, parla così al termine della vittoria per 4-2 dei suoi contro la Croazia in Nations League: "Nel secondo tempo abbiamo acquisito più fiducia e ci siamo spinti in avanti. Aver segnato quattro gol, pur con due subiti, è positivo. I ragazzi sono stanchi fisicamente, non erano facili queste due partite ma abbiamo ottenuto sempre il risultato. Nella prima mezz'ora atleticamente siamo stati dominati, e siamo stati poco precisi tecnicamente, ma oggi ci siamo impegnati di più. Ancora non abbiamo tutti gli automatismi, e non cerco scuse. L'importante è non essere in difficoltà a giugno 2021, questo modo di giocare presenta vantaggi e svantaggi, dobbiamo provare di più per trovare i meccanismi".