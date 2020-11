Francia, Deschamps spiega: "Thuram, era il momento. Mbappé infortunato? Il 14 sarà pronto"

Il ct della Francia Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa delle ultime convocazioni, commentando la prima chiamata per Marcus Thuram e la situazione di Kylian Mbappé, infortunato ma comunque chiamato con i Blues: “Perché ho chiamato Thuram? Perché non avrei dovuto? Lo seguo da tanto, è un profilo interessante. Col ‘Gladbach ha fatto l’ultimo passo, ha la capacità di creare superiorità con le sue percussioni. E poi segna. In più nelle partite importanti è spesso presente. Era il momento giusto per averlo con noi. Perché Mbappé infortunato e non Camavinga? Due casi diversi. Camavinga ha un infortunio diverso. Mbappé non ha giocato col Lipsia e non so se giocherà in campionato, ma per quelle che sono le nostre scadenze non so ancora se sarà indisponibile. Se lo metto in lista significa che ci sono alte probabilità che per il Portogallo il 14 novembre sia disponibile. Le critiche in merito di Tuchel? E’ libero di dire quel che vuole. Io capisco la loro posizione ma non c’è un conflitto, io non interferisco su ciò che succede nei club”.