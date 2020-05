Francia, due senatori chiedono al Ministro dello Sport: "Che fretta c'era di annullare tutto?"

vedi letture

Pressioni sul Ministro dello Sport francese, Roxana Maracineanu. Due senatori, riporta Le Parisien, Claude Kern e Michel Savin nella quale si chiede formalmente spiegazioni circa la decisione di far concludere la Ligue 1 2019-20 facendo leva sulla deadline del 3 agosto data dalla UEFA. Un limite che, ha precisato recentemente il presidente Aleksander Ceferin, era solo un suggerimento e non un vero e proprio ultimatum.



Di seguito il contenuto della lettera:

“Alla luce delle informazioni disponibili e dell'evoluzione della situazione sanitaria, altri piani di recupero avrebbero potuto essere immaginati, ritengono i due funzionari eletti. Inoltre, avremmo voluto sapere, signora Ministro, i motivi che hanno spinto il Governo a fare questa scelta per fermare del tutto le competizioni. Perché ha preso una decisione così rapidamente e senza alcuno scambio di opinioni in questo senso con i giocatori interessati? Perché, come hanno fatto gli altri paesi europei con importanti campionati di calcio, non hai aspettato di scoprire la situazione sanitaria alla fine di maggio?".

Ricordiamo che il Governo francese ha stabilito che le grandi manifestazioni sportive e culturali non potranno avere luogo fino a settembre.