Francia, giocatore del Montpellier in terapia intensiva. Sospetto coronavirus

vedi letture

Il centrocampista del Montpellier, Junior Sambia, è ricoverato in terapia intensiva. Il giocatore già da lunedì è in ospedale, dopo essersi presentato a seguito di alcuni sintomi che inducevano a sospettare un possibile contagio da coronavirus. Le condizioni ora sembrano essere peggiorate, come riporta L'Equipe. Il Montpellier, pur non svelando il nome del giocatore né confermando la positività dello stesso al COVID-19, ha informato che un suo tesserato è ricoverato per problemi digestivi e respiratori. Se i sospetti fossero confermati si tratterebbe del primo giocatore di Ligue 1 positivo al coronavirus, ma non il primo calciatore di una lega professionistica francese, in quanto già a marzo il sudcoreano Hyun-jun Suk aveva contratto il COVID-19.