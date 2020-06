Francia, il mercato sarà diviso in due: pausa di un mese e poi chiusura il 5 ottobre

vedi letture

La FIFA ha autorizzato la Lega francese a dividere in due parti il periodo di trasferimenti rifiutando però la possibilità che esso sia aperto per un periodo superiore a 12 settimane. Questo significherà che la finestra attualmente aperta dovrà fermarsi per circa un mese a partire dall 23.59 del 9 luglio fino presumibilmente al 10 agosto. A quel punto potrà riaprirsi il mercato fino al 5 ottobre, data che concluderà le finestre di tutti i principali campionati europei. Un modo per evitare che i club francesi possano avere nuovi calciatori da utilizzare nelle competizioni europee anche se, in caso di acquisto prima del 9, Saint-Etienne, Lione e PSG potrebbero acquistare calciatori nazionali da schierare il 24 luglio e il 31 per le finali di Coupe de France e coppa di Lega. A riportarla è L'Equipe.