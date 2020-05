Francia, il Ministro dello Sport : "Lione e Tolosa vadano in tribunale, non possiamo impedirlo"

Il Ministro francese dello Sport, Roxana Maracineanu, risponde ai presidenti di Lione e Tolosa, Jean-Michel Aulas e Olivier Sadran, che hanno deciso di adire legalmente per chiedere un risarcimento a seguito della scelta della LFP di cristallizzare la classifica. Una situazione che di fatto ha escluso il Lione dalle coppe europee e retrocesso il Tolosa in Ligue 2. Intervenuta a RMC Sport ha dichiarato: "Non possiamo evitare il ricorso, per legge. Mi appello alla solidarietà e alla responsabilità di tutti. Se vogliono andare in tribunale, allora vadano".