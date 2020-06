Francia, il presidente della FFF fiducioso: "Spero nelle finali di Coppa con più di 5mila persone"

Il presidente della FFF, Noel Le Graet, ha mostrato ottimismo circa la possibilità di disputare le finali di Coppa di Francia e Coppa di Lega col pubblico presente, peraltro senza limitazioni: "Vorrei che queste finali fossero giocate davanti a oltre 5mila spettatori, poiché siamo in una situazione migliore e loro se lo meritano". Il nunero uno della Federcalcio ha precisato: "Due mesi fa la decisione dello Stato è stata di poter giocare di fronte a 5mila persone da settembre. Non vedo perché in un mese la situazione non possa migliorare. Ripeto, seguiremo le istruzioni. Se non sarà possibile non ne faremo una tragedia". Sulla ripresa della Ligue 1 Le Graet spera che si possano giocare le partite col pubblico sin dalla prima giornata, prevista il 23 agosto. Infine una risposta alle critiche di Gerard Lopez, presidente del Lille, che ha definito la scelta di non giocare più "catastrofica": "Ah, sì, l'acrobata della finanza" ironizza Le Graet, aggiungendo: "Tutti possono dire oggi che avremmo potuto giocare. Farlo a porte chiuse come in Germania? Non mi interessa".