Francia, il presidente della FFF Le Graet: "Vogliamo ripartire con le finali delle due coppe"

La Federazione francese è favorevole al ritorno in campo. Quest'oggi, al termine di una lunga riunione, il presidente della FFF Noël Le Graët ha confermato che la Francia proverà a seguire le linee guida tracciate ieri dall'UEFA, anche se - chiaramente - dovrà essere il Governo francese ha dare l'ok e le direttive per la ripresa.

Al momento, la ripresa della Ligue 1 è fissata per il 17 giugno. "Ma potrebbe cambiare un po' il calendario", ha detto Le Graët al termine della riunione. "Si potrebbe ripartire con la finale di Coppa di Francia (PSG-Saint-Etienne) e poi tre giorni dopo quella di Coppa di Lega (PSG-Olympique Lione). In questo modo, si avrebbe modo di assegnare le coppe prima di riprendere il campionato. La volontà della Lega è quella di ripartire e questa proposta non ha trovato pareri contrari, quindi immagino che sarà accolta favorevolmente".

Il 13 giugno è la prima data individuata dalla Federazione transalpina per la finale di Coppa di Francia, tre giorni dopo si giocherebbe la finale di Coppa di Lega e, nel fine-settimana del 20-21 giugno, ripartirebbe la Ligue 1. Queste le idee della Federazione Francese anche se, chiaramente, tutto passa dal parere del Governo francese.