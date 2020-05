Francia, il Tolosa cambierà proprietà: trattative per il passaggio a un fondo americano

Il Tolosa rende noto con un comunicato ufficiale che è in corso una trattativa per il cambio di proprietà, col passaggio dell'85% delle quote del club al fondo d'investimento americano RedBird Capital Partners. Fondata da Gerald Cardinale, ex partner di Goldman Sachs, RedBird gestisce oltre 3 miliardi di dollari in azioni. Tra i partner di investimento di RedBird figurano i New York Yankees, la National Football League (NFL), i Dallas Cowboys e diverse associazioni di giocatori della NFL, Major League Baseball, Major League Soccer, la nazionale di calcio femminile degli USA e la Women's National Basketball Association.

Olivier Sadran, attuale proprietario, manterrà una quota di minoranza perché, spiega: "Sono di Tolosa e come tale mi sento responsabile del TFC che può sempre contare sulla mia passione e sul mio sostegno". La squadra, ricordiamo, al momento dello stop della Ligue 1 era ultima in classifica e ne è stata decretata la retrocessione in Ligue 2.