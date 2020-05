Francia, l'Amiens non accetta la retrocessione e ricorrerà al Tribunale Amministrativo

vedi letture

L'Amiens non ci sta alla decisione presa dalla LFP ed è pronta a ricorrere al Tribunale Amministrativo di Parigi per far revocare la retrocessione comminata. Ricordiamo che il club, penultimo in classifica in Ligue 1 prima dello stop del campionato è retrocesso dopo la decisione della Lega di cristallizzare la graduatoria, stabilendo pertanto i verdetti. Da subito la società ne ha contestato la decisione e negli ultimi giorni ha lanciato una petizione nella quale si chiede la cancellazione delle retrocessioni e l'ampliamento della Ligue 1 da 20 a 22 squadre.