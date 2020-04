Francia, la Lega valuta la ripresa del campionato il 17 giugno. Nuova stagione dal 22 agosto

Comunicato ufficiale della Ligue de Football Professionel che fa il punto della situazione. Per quel che riguarda la ripresa dei campionati di Ligue 1 e Ligue 2 una delle ipotesi è quella di riprendere i campionati il 17 giugno e portarli a termine il 25 luglio. Per la stagione 2020/21 si valuta di ripartire il 22-23 agosto. Si attendono le novità dal governo a fine mese, in particolar modo relative alle condizioni in cui le attività sportive potranno riprendere. Si attendono anche le indicazioni della UEFA relative al calendario delle coppe europee. La LFP ha inoltre chiesto alla commissione medica della Federazione di sviluppare un protocollo sanitario e medico per riprendere l'attività.