Francia, le aperture online: verdetti sanciti, partono le polemiche. A partire da Aulas

Niente giornali in Francia oggi, 1° maggio. Di seguito le aperture online che danno ampio risalto alla decisione di assegnare il titolo al Paris Saint-Germain, oltre che i posti in Champions ed Europa League, retrocessioni e promozioni. Polemiche inevitabili, a partire dal presidente del Lione Jean-Michel Aulas pronto a chiedere i danni. L'OL di fatto è la squadra più danneggiata: pur essendo ancora in corsa in Champions League e in finale di Coppa di Lega non parteciperà alle coppe europee, cosa che non avviene dal 1996.