Francia, Lloris: "Contano i tre punti ma la prestazione ha lasciato a desiderare"

vedi letture

Dopo la vittoria di 1-0 conquistata in casa della Svezia, il portiere francese Hugo Lloris ha detto: "Abbiamo preso i tre punti e questo è l'importante. La performance ha lasciato a desiderare, ma abbiamo portato a termine il lavoro. Continueremo a lavorare sul sistema (il 3-5-2, ndr). Continueremo inoltre a lavorare per essere fisicamente al 100%. Bisogna contestualizzare le cose: la maggior parte dei giocatori non era pronto a giocare 90 minuti a questo livello. Di fronte, avevamo una squadra consolidata, che ha giocato bene con il suo sistema di gioco nel 4-4-2 e che aveva ritmo. Stiamo andando bene. Bisognerà capitalizzare le occasioni contro la Croazia. Griezmann? Io non l'ho visto in difficoltà. Ha fatto il suo lavoro, si è sforzato per la squadra in difesa. Offensivamente, penso che devono migliorare tutti. Devi analizzare la partita e concentrarti su quella successiva, cosa che avviene molto rapidamente. Dobbiamo alzare il livello perché questo non basta".