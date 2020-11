Francia, Mbappe dà forfait per la sfida di stasera contro il Portogallo

vedi letture

Kylian Mbappé salterà la partita di stasera di Nations League fra Portogallo e Francia, in programma a Lisbona. L'attaccante del Paris Saint-Germain, che ha rimediato una botta nell'ultima partita di Ligue 1 contro il Nantes, non ha recuperato per tempo anche se non è da escludere un recupero per il prossimo impegno dei bleus, martedì sera contro la Svezia.