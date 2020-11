Francia, Mbappe recuperato per la Svezia. Tolisso non ce la fa: torna a Monaco di Baviera

Didier Deschamps ha confermato che Kylian Mbappé sarà disponibile per la partita di domani contro la Svezia. L'attaccante del PSG resta quindi con il gruppo, che invece deve salutare Corentin Tolisso: secondo RMC Sport , il centrocampista del Bayern Monaco non ha recuperato dall'infortunio e quindi ha deciso di tornare in Baviera. Per Martial problemi alla schiena: l'attaccante del Manchester United ha lavorato a parte nella rifinitura.