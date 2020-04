Francia, min. dello Sport: "Porte chiuse almeno fino a settembre". E si può giocare il 17 giugno

Lo sport professionistico in Francia dovrebbe riprendere l'11 maggio, quando gli atleti torneranno ad allenarsi. Le competizioni, però, si svolgeranno a porte chiuse fino a luglio, come ha dichiarato il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron. Il ministro dello Sport, Roxana Maracineanu, però, vorrebbe estendere queste misure "almeno fino a settembre" . L'ex nuotatrice, a Eurosport Francia, ha aggiunto che il divieto di giocare con il pubblico potrebbe persino durare "fino a nuovo avviso, fino a quando non ci sarà un vaccino contro il coronavirus". Di sicuro, la stagione finirà senza la presenza dei tifosi, che potrebbero restare lontani dagli stadi anche all'inizio della prossima. Intanto, sembra esserci la data per la ripresa della Ligue 1: il 17 giugno potrebbero tornare in campo PSG, Lione, Marsiglia e tutte le altre..