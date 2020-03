Francia, niente Olimpiadi per Mbappé. Il PSG non dà l'autorizzazione

vedi letture

Niente Olimpiadi per Kylian Mbappé. L'asso francese, 21 anni, era stato inserito nella lista dei pre-convocati dal selezionatore Sylvain Ripoli. Serviva l'autorizzazione del Paris Saint-Germain, che non è arrivata. Il club ha già comunicato alla Federazione che il giocatore non sarà liberato in quanto le date delle Olimpiade non fanno parte del calendario FIFA.