Francia, oggi riunione dell'Assemblea Generale della LFP: la Ligue 1 resta a 20 squadre?

vedi letture

Continua a tenere banco in Francia la questione legata al format della prossima Ligue 1. I club retrocessi al momento della chiusura anticipata dei campionati, Amiens e Tolosa, avevano chiesto di portare il massimo campionato a 22 squadre. Un'opzione che non convince la Lega professionistica francese: venerdì scorso, il CdA ha votato all'unanimità contro questa ipotesi. Oggi si riunisce l'Assemblea Generale, che esaminerà ancora una volta il caso. Il presidente dell'Amiens, Bernard Joannin, ha scritto una lettera, inviata a ogni membro, in cui ricorda il momento straordinario e le cause altrettanto straordinarie che porterebbero il suo club a retrocedere e a subire pesanti perdite.