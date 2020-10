Francia, Pogba su Camavinga: "È simile a me. Il futuro è nelle sue mani"

Intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro della Nazionale francese, Paul Pogba parla così di Eduardo Camavinga, stellina del Rennes che ieri ha segnato al debutto con la nazionale maggiore: "È un piacere vederlo indossare la maglia della Francia. Segnare al debutto poi è stato davvero meraviglio. Sono davvero felice per lui, gli auguro il meglio. Ha tutto per diventare un grande giocatore, il futuro e nelle sue mani. Somiglia un po' a me, non è una persona timida, ha molta fiducia nelle sue qualità. È un bravo ragazzo, mi piace moltissimo".