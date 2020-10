Francia, Rabiot: "Il mio obiettivo è far parte del gruppo per l'Europeo"

vedi letture

Dopo due anni di assenze, Adrien Rabiot è tornato a giocare in nazionale e ai microfoni di Telefoot ha chiarito di voler giocare l'Europeo: "Non ho rimpianti di aver passato due anni e mezzo lontano dalla nazionale. Sono andato oltre, l'importante è il presente e il futuro. Per il momento l'obiettivo è essere ricordato ad ogni incontro. A lungo termine, ovviamente, l'obiettivo è essere nel gruppo per l'Europeo".