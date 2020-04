Francia, Rivère e Aulas propongono di ricominciare a settembre: "Anche la FFF è d'accordo"

Idee discordanti in Francia sulla ripresa del campionato. Il numero uno del Nizza, Jean-Pierre Rivère, ha proposto un ritorno alla Ligue 1 a settembre, trovando l'appoggio del presidente del Lione Jean-Michel Aulas. Anche da parte del presidente della FFF, Noël Le Graët, ci sarebbe la disponibilità a ricominciare in autunno. Una situazione che va contro la volontà della Ligue de Football Professionel e della UEFA. Intervistato a Le Parisien, Rivère ha dichiarato: "Non so se sia una buona soluzione, ma è una soluzione che dev'essere valutata e studiate. Abbiamo parlato on Noël Le Graët e condivide la mia posizione". E ancora: "Questa proposta ha dei vantaggi ma anche degli inconvenienti. È una decisione che deve armonizzare l'intera Europa. L'idea è quella di consentire un adeguato recupero dei giocatori e di giocare a un ritmo normale".