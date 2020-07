Francia, si va verso l'accordo Mediapro-Netflix per la Ligue 1

vedi letture

Secondo quanto riportato da L'Equipe, il gruppo Mediapro, che ha acquisito i diritti della Ligue 1 per il quadriennio 2020-24, avrebbe trovato un accordo con Netflix per la trasmissione della Ligue 1. Dal 17 agosto partirà il canale Téléfoot, nato per dare spazio al massimo campionato transalpino (verranno trasmesse l'80% delle partite di Ligue 1 e Ligue 2) oltre alla Champions League e l'Europa League. Il solo abbonamento al canale costerebbe poco più di 25 euro, mentre è pronto un pacchetto completo che comprende anche Netflix per un costo di 30 euro mensili.