Francia, terza divisione: 15 club su 18 ritengono chiusa la stagione

La quasi totalità dei club di Championnat National, la terza divisione francese, hanno fatto sapere che non ci sono i presupposti per riprendere la stagione in corso. Questo nel caso i periodo di confinamento dovesse essere prorogato oltre il 15 aprile. Non ci sarebbero le condizioni per una preparazione adeguata al ritorno in campo e per sistemare il calendario in modo da terminare entro il 30 giugno, data nella quale molti contratti andranno a scadenza. Una decisione presa da 15 dei 18 club partecipanti.