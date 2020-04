Francia, tre club di Ligue 1 rischiano di finire in guai finanziari

Secondo quanto riportatp da Le Parisien ci sono tre club che rischiano di finire in difficoltà economiche a seguito dello stop dell'attività per la pandemia da coronavirus. Si tratterebbe di Nantes, Saint-Etienne e Lille. Questo perché la scelta di mandare in disoccupazione parziale i giocatori non è sufficiente, per via degli stipendi di gran lunga superiori a quelli di un lavoratore medio. Questo spiega la necessità di alcuni club, vedi le dichiarazioni del presidente del Nantes Waldemar Kita, di riprendere al più presto la stagione.