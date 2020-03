Francia U21, Ripoll: "Rinvio Tokyo 2020 scelta di buon senso, l'emergenza è altrove"

Il commissario tecnico della Francia Under 21 Sylvain Ripoll ha commentato il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo al 2021: "Il rinvio dei Giochi olimpici sembrava inevitabile e questa decisione è stata presa con buon senso. Avremo il tempo di ripensare al calcio una volta sconfitto il virus. Non prima. Per ora, l'emergenza è altrove. Questa lotta contro il Covid-19 riguarda tutti noi e deve ricordarci il senso delle priorità. Rispettando le istruzioni, stando uniti, responsabili ed esemplari. Per tutti noi, per i nostri cari e per tutti coloro che sono in prima linea e che corrono ogni giorno dei rischi per salvare delle vite".