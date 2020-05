Friburgo, Grifo: "Contento che ricominci la Bundes. Si cercherà di fare le cose per bene"

In vista della ripartenza della Bundesliga, l'attaccante italiano del Friburgo, Vincenzo Grifo, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: "Qui stavamo già meglio, potevamo uscire, fare allenamenti seppur in gruppi in 4 o 5, però era strano perché il riscaldamento dovevi farlo a casa e poi solo dopo arrivare al campo perché non si potevano usare gli spogliatoi. Ora che Merkel ha deciso di ripartire siamo molto d'accordo perché ci manca il pallone, sappiamo che la salute è la cosa più importante ma qui in Germania si poteva già uscire, la vita era già più "normale" rispetto ad Italia, Spagna e Inghilterra: siamo contenti che ricominci la Bundesliga. Mi mancavano i colleghi, eravamo in 4 e mancavano gli altri, il clima dello spogliatoio, ora siamo tornati davvero. Da ieri ci alleniamo tutti assieme, domani facciamo 11 contro undici e abbiamo una settimana per prepararci alla prima, sono curioso di vedere se siamo pronti, abbiamo lavorato molto ma è chiaro che ci sono cose che ci mancano. Da oggi si può tornare ad allenarsi di fatto normalmente. Lavoriamo contenti di ripartire, anche se la salute è la cosa più importante, ho tanti parenti in Italia e sappiamo come è la situazione là, qui si cercherà di fare le cose per bene: c'è grande fiducia, c'è una malattia che può capitare a tutti, dobbiamo fare di tutto per evitare il contagio ma alla fine può sempre succedere, serve la massima attenzione, usiamo la mascherina sempre e noi calciatori dobbiamo essere un esempio anche fuori dal campo.