Friburgo, Lienhart non pensa all'Europa League: "Guardiamo una partita alla volta"

Il difensore del Friburgo Philipp Lienhart ha parlato dello stop per il Covid-19 e del ritorno in campo: "La pausa per il Covid-19 è stata ancora una volta un'interruzione dove ho perso il ritm. Prima le cose non stavano andando male per me, mi sentivo anche a mio agio. L'Europa League? Guardiamo una partita alla volta".