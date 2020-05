Friburgo, Streich: "Prestazione perfetta. Non meritavamo la sconfitta ma questo è il calcio"

Il tecnico del Friburgo Christian Streich ha analizzato la sconfitta interna contro il Bayer Leverkusen: "Volevamo vincere la partita. Alla fine ci siamo difesi bene. Oggi abbiamo messo in campo una prestazione perfetta contro una squadra altamente motivata come il Bayer Leverkusen. Non potevo chiedere di più. Sono molto felice, ma questo è il calcio. Non meritavamo la sconfitta. Auguro al Leverkusen il meglio, è divertente vederlo giocare".