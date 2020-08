Fuenlabrada, il club precisa: "Nessun nuovo caso positivo". Stasera si gioca col Deportivo

Novità da casa Fuenlabrada. Il club rende noto che non vi sono nuovi casi di tesserati positivi al COVID-19. Questo in risposta alle voci che circolavano in Spagna circa nuovi contagi all'interno della squadra. La partita contro il Deportivo La Coruna, valida per l'ultimo turno della Segunda Division spagnola, pertanto, si giocherà regolarmente questa sera alle ore 20. Entrambe le squadre si giocano la stagione, con i padroni di casa che devono salvarsi e gli ospiti hanno la possibilità di accedere ai playoff.