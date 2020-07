Fuenlabrada travolto dal COVID, i giocatori insistono: "Vogliamo giocare con il Dep. La Coruna"

Dopo i numerosi positivi al COVID-19 trovati al Fuenlabrada, la Liga ha proposto alla federazione spagnola di annullare definitivamente la sfida contro il Deportivo La Coruna, innescando un vero e proprio terremoto. In piena corsa ai play-off, il club della comunità di Madrid ha infatti emesso un comunicato duro nei confronti della Liga, minacciando azioni legali dopo la proposta: "Vogliamo esprimere la nostra indignazione. Non capiamo la posizione della Liga, che vuole che il Fuenlabrada rinunci alla disputa della partita contro il Deportivo. Chiediamo alle diverse istituzioni di fissare una data ragionevole per la disputa della partita. Vogliamo giocarci la possibilità di qualificazione ai playoff per la promozione nella prima divisione. Ci consideriamo soltanto sfortunati per via di questa situazione, visto che siamo direttamente colpiti da una pandemia. Ci riserviamo il diritto di intraprendere azioni legali contro le diverse istituzioni per difendere la nostra posizione”.