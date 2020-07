Fuenlabrada, uno dei 16 giocatori positivi al Covid è stato ricoverato a La Coruna

Nelle scorse ore il Fuenlabrada ha emesso un comunicato nel quale spiegava come i giocatori positivi al Coronavirus all'interno della squadra fossero saliti a 16 unità. Pochi minuti dopo, il club di Segunda Division spagnola ha scritto una seconda nota nella quale comunicava il ricovero in ospedale di uno dei suoi tesserati: "Questa mattina un giocatore del Fuenlabrada non si è sentito bene ed è stato trasferito all'ospedale di La Coruna. Le sue condizioni non sono gravi e la scelta del ricovero è stata presa per precauzione", ha scritto il club.