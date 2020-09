Fulham, Areola dopo la firma: "Sono arrivato in un club storico. Parker mi ha voluto fortemente"

Il Fulham rende noto l'acquisto di Alphonse Areola dal Paris Saint-Germain. Il portiere francese si trasferisce a Londra in prestito con diritto di riscatto. "Sono davvero felice" ha dichiarato il francese, 27 anni, al sito ufficiale del club: "Scott Parker mi ha chiamato e ho avuto subito belle sensazioni. Il Fulham è uno storico club e ho sentito molto parlare dello stadio. Spero che questa stagione sia buona per noi. Voglio portare la mia energia e fare di tutto per il club".