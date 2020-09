Fulham, il realismo di Parker: "Perderemo altre partite, ma vogliamo migliorarci"

Intervenuto ai microfoni di NBCSN, il tecnico del Fulham Scott Parker ha così commentato la sfida che ha visto i Cottagers perdere per 0-3 contro l'Arsenal.

Sulla lotta per non retrocedere:

"Sarà un grande test per noi, c'è realismo da parte mia ed è quello che sto cercando di trasmettere ai ragazzi. Bisogna capire che perderemo delle partite, magari anche anche due o tre di seguito ma questo è ciò che siamo come squadra e club. Ovviamente vogliamo migliorare, ma la cosa più importante è far sì che queste sconfitte non si accumulino pesantemente e di continuo, perché ciò diventerebbe un grande problema".