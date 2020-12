Futuro a stelle e strisce per Mesut Ozil: il centrocampista dell'Arsenal verso il DC United nel 2021

vedi letture

Probabile futuro a stelle e strisce per Mesut Ozil. Il centrocampista tedesco, fuori dai piani dell'Arsenal e in scadenza di contratto, sembra pronto infatti a cercare miglior fortuna negli Stati Uniti già durante il prossimo mercato di gennaio. Tante le squadre di MLS interessate, vista la caratura internazionale dell'ex Real Madrid, ma per il portale DHA.com in pole position oggi ci sarebbe il DC United.